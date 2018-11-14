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Суд утвердил арест вице-премьера Крыма
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Суд утвердил арест вице-премьера Крыма 

Газета.Ru + ещё 16 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Мосгорсуд своим решением признал законным арест вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина, который обвиняется в получении взятки в 5 млн рублей, передает РИА "Новости".
"Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — огласила решение судья.
Сам Нахлупин, выступающий посредством видеоконференцсвязи, заявил, что не сможет никуда скрыться, так как объявлен на Украине в розыск по обвинению в государственной измене.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет предъявил обвинения вице-премьеру Крыма.
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