Суд утвердил арест вице-премьера Крыма

"Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — огласила решение судья.

Сам Нахлупин, выступающий посредством видеоконференцсвязи, заявил, что не сможет никуда скрыться, так как объявлен на Украине в розыск по обвинению в государственной измене.