Сын возмутился возобновлению дела Талькова

«Могли появиться зацепки»: почему СКР вспомнил про Талькова

У следствия могли появиться новые «зацепки» по делу об убийстве певца Игоря Талькова , поэтому расследование этого преступления возобновлено, рассказал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич . Однако, сын певца отметил, что эта ситуация больше похожа на «издевательство над близкими и поклонниками артиста».

Причиной возобновления Следственным комитетом России расследование убийства легендарного российского эстрадного певца Игоря Талькова могут быть новые «зацепки», рассказал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Сенатор подчеркнул, что СК РФ принял правильное решение. Он напомнил, что убийство Талькова потрясло многих, и выразил мнение, что для поиска виновного в этом преступлении было сделано далеко не все. Парламентарий допустил, что это произошло «отнюдь не только по техническим причинам».

При этом, он напомнил, что с момента убийства прошло более 27 лет, поэтому успех в расследовании никто гарантировать не может, передает ФАН.

«Но поклонники таланта певца — а Игоря Талькова до сих пор помнят — должны видеть, что для установления истины сделано все возможное», — заключил член верхней палаты парламента.

Во вторник, 13 ноября, ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возобновил расследование уголовного дела, возбужденного по п.п. «б, д» ст. 102 УК РСФСР, по факту убийства 6 октября 1991 года в дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге Игоря Талькова.

По версии следствия, застрелил Талькова возле гримерки случайно его концертный директор Валерий Шляфман — в ходе драки своих телохранителей с охранником певицы Азизы Игорем Малаховым (после 1991 года он носил фамилию Рус, умер в 2016 году).

«В ходе следствия были собраны достаточные доказательства, на основании которых 6 мая 1992 года и 18 марта 1993 года вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемого Валерия Шляфмана в совершении убийства Игоря Талькова по неосторожности», — говорилось в сообщении правоохранителей.

При этом в январе 1992 года Шляфман выехал на постоянное место жительства в Израиль В марте 1993 года производство по уголовному делу было из-за того, что обвиняемый скрылся от следствия. По уголовному делу в качестве потерпевшей была признана мать Игоря Талькова.

В 2007 году умерла мать Талькова, и в итоге в 2013 году СК приостановил расследование.

«У России нет соответствующего договора с Израилем, где в настоящее время проживает Шляфман, расследование дела было приостановлено из-за невозможности проведения следственных действий с обвиняемым», — заявили в СКР.

«В настоящее время следствием удовлетворено ходатайство Татьяны Тальковой, вдовы Игоря Талькова, о признании ее потерпевшей, поскольку мать певца умерла. После допроса в качестве потерпевшей ей и защитнику будут представлены для ознакомления материалы уголовного дела», — резюмируется сообщение следствия.

Вместе с тем Игорь Тальков-младший назвал странным и удивительным повторное расследование преступления, отметив, что не видит в этом смысла.

«Для меня эта новость тоже стала таким удивлением. Мне кажется, что опять хотят с народа сдоить негативных эмоций, потеребив старую рану. Это точно не связано с практической стороной расследования», — рассказал сын певца.

Он также выразил мнение, что Следственный комитет не добьется результата, отметив, что эта ситуация больше похожа на «издевательство» над близкими и поклонниками артиста».

«Я больше чем уверен, что Следственный комитет ни к чему не придет».

Кстати, в ноябре прошлого года сына Игоря Талькова задержали у здания Госдумы в Москве за исполнение песен отца. Тальков-младший и его товарищ проводили концерт в поддержку голодающих зоозащитников. Музыкантов даже на непродолжительное доставляли в отдел полиции за то, что они — согласно заявлению полиции — «мешали проходу граждан, передает НСН.

Игорь Тальков родился в Тульской области, где ему поставлен памятник. В начале творческого пути сотрудничал с группами „Апрель“, „Калейдоскоп“ и „Электроклуб“. В это время Игорем было написано много песен, но он не имел возможности исполнять их.

Впервые стал известен широкой публике после выступления в 1987 году на фестивале „Песня года“ с композицией „Чистые пруды“. После этого, чтобы поделиться с аудиторией собственными песнями, многие из которых по музыкальному стилю и тексту отличались от произведений, исполнявшихся им раньше, Тальков создает группу „Спасательный круг“ и вскоре едет с нею на гастроли с программой, состоявшей из двух частей: песни гражданского содержания и лирика. К 1989 году Тальковым было написано более двухсот песен.

По словам Татьяны Тальковой, 3 или 4 октября Игорю позвонили по телефону, и разговор был закончен ответом Игоря: „Вы мне угрожаете? Хорошо. Объявляете войну? Я принимаю ее. Посмотрим, кто выйдет победителем“.

Накануне своей смерти, 5 октября, Игорь выступал один с акустическим концертом в техникуме в Гжели, где на его гитаре оборвалась струна. Это был последний выход Игоря Талькова на сцену.