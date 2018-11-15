Переводившие деньги боевикам ИГ задержаны в Томске

В ходе обысков были изъяты банковские карты, средства связи экстремистская литература и атрибутика ИГ. Задержанными оказались граждане РФ.

«Как было установлено, членами группы в закрытых чатах мессенджера Telegram размещались реквизиты банковских карт и платежных сервисов для совершения переводов боевикам», — пишет со ссылкой на ЦОС ФСБ ТАСС.

Ранее News.ru писал о том, что Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана опроверг информацию о предотвращении теракта около военный базы России.