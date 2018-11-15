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Переводившие деньги боевикам ИГ задержаны в Томске
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Переводившие деньги боевикам ИГ задержаны в Томске 

News.ru + ещё 16 2 часа назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
ФСБ задержала группу лиц, занимавшихся сбором и отправкой денежных средств преступной группировке «Исламское государство» (запрещена в РФ).
В ходе обысков были изъяты банковские карты, средства связи экстремистская литература и атрибутика ИГ. Задержанными оказались граждане РФ.
«Как было установлено, членами группы в закрытых чатах мессенджера Telegram размещались реквизиты банковских карт и платежных сервисов для совершения переводов боевикам», — пишет со ссылкой на ЦОС ФСБ ТАСС.
Ранее News.ru писал о том, что Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана опроверг информацию о предотвращении теракта около военный базы России.
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