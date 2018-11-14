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ФСИН раскрыла стоимость питания заключенных
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ФСИН раскрыла стоимость питания заключенных 

Газета.Ru + ещё 50 1 час назад
Фото: РИА Новости
Замглавы ФСИН Валерий Максименко рассказал, что питание заключенных в колониях обходится в 72 рубля в сутки, передает РИА "Новости".
Он уточнил, что за 30 дней сумма составляет 2,16 тысячи рублей.
По его словам, на каждого человека необходимы расчетные данные.
"Есть взрослый мужчина, женщина или подросток, то есть по категориям… есть человек определенной комплекции, и по медицинским показаниям ему надо, мужчине скажем, 3,2 тысячи — 3,3 тысячи килокалорий", — объяснил он.
Максименко добавил, что заключенные могут приобретать дополнительные продукты за собственные средства.
Ранее член "банды Цапка" Вячеслав Цеповяз, сидящий в колонии в Амурской области за массовое убийство в станице Кущевская, прокомментировал скандальные фото, на которых он ест деликатесы.
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