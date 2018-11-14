ФСИН раскрыла стоимость питания заключенных

Он уточнил, что за 30 дней сумма составляет 2,16 тысячи рублей.

По его словам, на каждого человека необходимы расчетные данные.

"Есть взрослый мужчина, женщина или подросток, то есть по категориям… есть человек определенной комплекции, и по медицинским показаниям ему надо, мужчине скажем, 3,2 тысячи — 3,3 тысячи килокалорий", — объяснил он.

Максименко добавил, что заключенные могут приобретать дополнительные продукты за собственные средства.