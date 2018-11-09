Цеповяз прокомментировал фото с икрой в колонии

Отбывающий срок Цеповяз прокомментировал фото с икрой

Осужденный по делу о массовом убийстве в станице Кущевская Вячеслав Цеповяз прокомментировал появившиеся в сети фото, на которых он поедает деликатесы.

По его словам, речь идет о фабрикации этих фотографий.

"Данные фотографии были опубликованы еще летом 2018 года", — приводит РБК текст заявления Цеповяза, переданное через адвокатов.

Он также заявил, что была проведена проверка, которая не выявила нарушений.

По мнению Цеповяза, публикация снимков связана с бракоразводным процессом и разделом имущества с Натальей Стришней. Фото сфальсифицировали, чтобы оказать давление на суд, добавил он.

Также осужденный возмутился бурной реакцией из-за публикации снимков. По его мнению, находящиеся на воле отказывают заключенным "в праве нормально питаться, питаться деликатесами".

"Может, был какой-то повод и заключенные совместными усилиями устроили себе праздник", — отметил он.

Адвокат Цеповяза Эльбрус Муртазов заявил РИА Новости , что готовит иск о клевете после публикации фото, которые он назвал "полностью монтажными, фейковыми".

"Просто до сих пор не знали, от кого это все исходит, во вчерашнем интервью его бывшая супруга сама призналась, что эти фотографии были у нее", — отметил юрист.

По словам Муртазова, появление фотографий в СМИ связано с тем, что Цеповяз планирует подать иск о разделе совместно нажитого вместе с бывшей супругой имущества.

Скандальные фото

соцсети

Фотоснимки из амурской колонии №3, где Цеповяз позирует в тюремной робе с сотовым телефоном в руках, а на столе у него продукты, не входящие в тюремное меню, — красная икра, крабы и шашлык, вызвали в обществе большой резонанс. При этом в пресс-службе УФСИН по Амурской области признали, что фотографии подлинные, но сделаны в 2015 году.

Проверка Следственного комитета выявила грубые нарушения закона в исправительном учреждении: сотрудники создали для Цеповяза особые условия содержания. Как сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной , это выразилось в предоставлении ему дорогих продуктов, а также необоснованных дополнительных длительных и краткосрочных свиданий. Кроме того, осужденный имел возможность свободно пользоваться телефоном и встречаться с другими заключенными.

В настоящее время Цеповяза поместили в штрафной изолятор.

Дело об убийстве в Кущевской

Главаря Кущевской организованной преступной группировки Сергея Цапка и членов его банды признали виновными в убийстве 12 человек осенью 2010 года. Преступление считается одним из самых громких в нынешней России.

Цапка приговорили к пожизненному заключению, однако он умер от болезни в июле 2014 года в СИЗО, ожидая рассмотрения жалобы на приговор. Цеповяз осужден на 20 лет колонии.