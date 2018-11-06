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В Монако задержан российский миллиардер
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Российский миллиардер задержан по запросу прокуратуры Монако 

ТК «Звезда» + ещё 21 33 минуты назад
Расследование в отношении Рыболовлева открыто, в частности, по фактам «коррупции» и «торговли влиянием».
Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев задержан по запросу прокуратуры Монако. Об этом пишет газета Monde.
По данным издания, расследование в отношении Рыболовлева открыто, в частности, по фактам «коррупции» и «торговли влиянием».
Дмиитрий Рыболовлев — российский предприниматель, миллиардер. Бывший фактический владелец «Уралкалия» в 1990—2000-х годах, с 2010 года — контролирующий акционер Банка Кипра, с 2011 года — основной владелец футбольного клуба «Монако». Входит в двадцатку богатейших людей России по версии журнала Forbes.
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