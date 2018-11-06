В Монако задержан российский миллиардер

Российский миллиардер задержан по запросу прокуратуры Монако

Расследование в отношении Рыболовлева открыто, в частности, по фактам «коррупции» и «торговли влиянием».

По данным издания, расследование в отношении Рыболовлева открыто, в частности, по фактам «коррупции» и «торговли влиянием».