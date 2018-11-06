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Алтайский подросток убил двух строителей
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Подросток в школе искусств забил до смерти двух строителей 

Lenta.ru + ещё 10 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
В школе искусств села Ларичиха на Алтае 16-летний подросток до смерти забил двух взрослых рабочих, 34 и 40 лет. Об этом «Ленте.ру» сообщила Ольга Чеснокова, официальный представитель Следственного управления СКР по Алтайскому краю.
«Вечером 5 ноября 2018 года в здании филиала Тальменской школы искусств, где в настоящее время идет капитальный ремонт, между двумя рабочими и подростком в ходе распития спиртного возник конфликт, после которого несовершеннолетний покинул помещение. Через некоторое время он вернулся и принесенным с собой деревянным брусом избил обоих мужчин. Они скончались на месте происшествия», — рассказала Чеснокова.
Тела обнаружили утром во вторник, 6 ноября. Во время осмотра места происшествия удалось получить данные о причастности к прозошдешему несовершеннолетнего местного жителя, и он был задержан. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство двух лиц».
Следствию предстоит так же дать оценку действий должностных лиц местной администрации и установить причины и условия, способствовавшие совершению подростком особо тяжкого преступления, уточнила официальный представитель регионального СКР.
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