Как армянский вор в законе за Америкой «присматривал»

История армянского вора в законе, смотрящего за Калифорнией

В сентябре 2018 года в Армению из США вернулся местный вор в законе Армен Казарян (Пзо), который долгое время пребывал на территории Америки, где оставил свой след в криминальной истории этой страны. Не без его участия американцы узнали, что такое современная русская мафия, и какие беспощадные методы она использует против своих жертв.

Именно Армен Казарян был ближайшей «связью» Деда Хасана в США, принимая на территории этой страны его людей, которые в дальнейшем и помогали Пзо строить свою преступную империю, которая к 2010 году совершила самую грандиозную аферу на рынке страховых выплат, а также прибрала под свой контроль ряд среднего и крупного бизнеса, который основали на территории США соотечественники Казаряна.

По информации ФБР, вор в законе Пзо имел свои бригады в штатах Огайо, Джорджия и Нью-Мексико. Но наиболее активная деятельность велась в Лос-Анджелесе Нью-Йорке . И именно Лос-Анджелес стал основным пристанищем для Казаряна, где он считался смотрящим от воров в законе — координируя в городе преступные группировки, состоящие из выходцев из СНГ.

Это был действительно настоящий криминальный лидер, сумевший взять в свои руки организованную преступность в совершенно чужой стране, да еще и после того, как успел отметиться в России на ниве тяжких преступлений, также возглавляя здесь организованную преступную группировку.

Вор в законе Пзо

Армен Казарян родился 26 апреля 1964 года в Ереване . Здесь и получил в 1989 году свой первый двухлетний тюремный срок за сопротивление сотрудникам милиции. В колонии Казарян приобрел связи среди воровских авторитетов, и выйдя на волю, молодой парень организовал в Армении ОПГ, которая стала заниматься незаконным оборотом оружия, драгоценных камней и редкоземельных металлов, контрабандой наркотиков, а также похищением людей и вымогательствами.

Совершая преступления, Армен Казарян часто контактировал с ворами в законе, которые в конечном итоге не могли уже не замечать присутствия в Армении такой грозной фигуры как Армен. В 1991 году с подачи воров в законе Владимира Барсегова (Кирпич Тбилисский) и Артема Демурова (Артюша), Армен Казарян был коронован в Ростове-на-Дону, получив при коронации прозвище Пзо, которое в дальнейшем будет ассоциироваться у американцев с русской мафией.

Но прежде чем покинуть родину, Пзо успел совершить здесь ряд громких преступлений. Например, силовики до сих пор уверены, что именно с подачи Казаряна в 1993 году в Ростове были убиты воры в законе Лева Тбилисский и Або, которые перешли дорогу Пзо. Но доказать свою уверенность фактами они так и не смогли. За два года Пзо настолько освоился в Ростове, что скоро этого города стало для него мало, и вор в законе вместе со своей бригадой двинулся в Москву , где бандиты совершили ряд разбойных нападений. Говорят, что оперативники вычислили преступное формирование и его лидера, однако в их защиту выступили влиятельные лица, и дело «замяли». Влиятельными лицами вполне могли быть родственники экс-президента Армении Сержа Саргсяна . Именно с его братом Александром Саргсяном Пзо связывали дружеские отношения.

В 1995 году Армен Казарян был на волосок от гибели. Он находился вместе с криминальным авторитетом Ишханом Саркисяном, обсуждая совместные дела, когда пуля снайпера сразила Саркисяна. Армен успел пригнуться, но дальнейшей стрельбы не последовала — целью киллера был именно Саркисян.

Смотрящий по Лос-Анджелесу

Неизвестно, что именно повлияло на решение Пзо уехать в Америку. С одной стороны на родине он имел мощных покровителей, которые входили в руководство страны, но несмотря на это, силовики все больше интересовались деятельностью вора. С другой стороны банда Казаряна кинула на деньги несколько дагестанских ОПГ, которые желали отомстить. В общем, заручившись поддержкой Аслана Усояна (Дед Хасан), Пзо получил вид на жительство в США и в 1998 году перебрался туда, купив недвижимость в Лос-Анджелесе. Незадолго до отъезда, по словам источника, банда Пзо похитила бизнесмена Акопяна, получив за него выкуп.

На новом месте у вора в законе появилась своя свита, в основном состоящая также из эмигрантов, связанных с криминальным миром. Пзо стал заниматься вымогательством денег у бизнесменов, приехавших в Лос-Анджелес из Армении и России. Во многом помогли связи Деда Хасана, у которого в США было много друзей. Вскоре Казарян не без участия того же Усояна, стал смотрящим по русским и армянским группировкам, действовавшим на территории Лос-Анджелеса. В то же время, его банда расширила свою деятельность, организовав в Нью-Йорке и ряде штатов свои ячейки, участники которых также заставляли платить дань выходцев из СНГ. В дальнейшем часть денег шла в воровской общак в Россию, а на другую часть жили члены банды. В те времена Казарян безвылазно мог находится в казино, проигрывая криминальные деньги.

Кстати, обосновавшемуся в Нью-Йорке вору в законе Раждену Шулая не понравилось, когда рэкетиры Пзо стали ставить под свою крышу местных коммерсантов. Шулая негодовал, что Калифорнийский вор вторгся на его территорию. Ражден даже выехал в Лос-Анджелес на разборку с Казаряном. Однако поговорив, законники смогли достичь консенсуса, избежав войны.

Осенью 1999 года Армен Казарян наведался в Ереван, где местные оперативники задержат его с оружием в сопровождении вора в законе Армена Манукяна по кличке Сева. Однако вновь подключились неизвестные силы, и Пзо отпустили. По некоторым данным свобода стоила вору 150 тысяч долларов. После такого приема на родине, вор в законе вернулся в Америку. Однако в это же время его след прослеживается в убийстве криминального авторитета Мелконяна, совершенное в Ереване неким Саакяном по приказу Пзо. Но это обстоятельство не мешало вору в законе хоть изредка, но наведываться в Ереван, Питер и Москву, где он встречался с другими ворами.

Грандиозная афера

Пзо всегда был горазд на совершение каких либо афер, отчего его и искали дагестанские авторитеты. В Америке он увидел большое поле деятельности для организации крупного мошенничества. С помощью Деда Хасана было организовано многомиллионное хищение у программы Medicare (федеральной программы добровольного медицинского страхования для населения старше 65 лет) в федеральном масштабе.

Мошенники, работающие на Казаряна, различными способами похищали идентификационные данные врачей, работавших на Medicare, и ее застрахованных престарелых участников, а затем открывали фиктивные клиники. Как правило сами клиники числились только на бумагах. Затем от имени подставных клиник с реальными врачами, данные которых были похищены, Medicare выставлялись счета. Федеральная программа перечисляла мошенникам деньги — и те немедленно выводили и «отмывали» средства при помощи сообщников.

Всего по данным американских спецслужб, банда Казаряна организовала 11 фиктивных клиник в 25 штатах, от действий которых программа Medicare потеряла около 163 миллионов долларов; еще около 50 миллионов долларов потеряла социальная здравоохранительная программа для людей с ограниченными финансовыми возможностями Medicaid. По некоторым данным, часть похищенных средств уходила прямиком в «общак» клана Деда Хасана.

Когда афера вскрылась, ФБР начало активные действия в отношении мошенников. Было арестовано очень много людей, как эмигрантов, так и коренных американцев, которые привлекались к организации мошеннической схемы. Всего было задержано около трехсот человек. Тогда и всплыло имя Казаряна и его главного помощника Роберта Терджаняна, которых спецслужбы знали лишь как рэкетиров и организаторов различной контрабанды. Теперь у американских властей представился шанс посадить на долгие годы вора в законе. Однако этого не произошло. Казаряна арестовали, и чтобы не получить пожизненное заключение, Пзо пошел на сделку с правосудием, признав себя виновным лишь в эпизодах с рэкетом.

В результате в феврале 2013 года Казарян был приговорен федеральным судом Нью-Йоркского Южного округа к 37 месяцам ареста, штрафу в размере 60 тысяч долларов и к конфискации имущества, включая дом стоимостью 600 тысяч долларов в Калифорнии. Так как суд зачел вору в законе время, проведенное под арестом, то вскоре он вышел на свободу. Армения подавала запрос на экстрадицию им Пзо, но выяснилось, что грин-карту Казарян получил как беженец из Азербайджана и в Армению выслан быть не может.

Пзо покинул Америку

Несмотря на свои похождения в Армении, в 2015 году Казарян приехал в Ереван на большую воровскую сходку, как раз после убийства здесь его племянника. Местные силовики уже смотрели на него сквозь пальцы, так как каждая попытка обвинить вора в законе в каком-либо преступлении вызывала давление сверху, и все потраченные силы были напрасными.

В 2016 году СМИ облетела новость, что Армен Казарян был вновь арестован сотрудниками ФБР, когда неожиданно для всех, прибыл обратно в США. Правда это или очередной информационный вброс, пока не ясно, так как вскоре Казаряна видели уже в России. По некоторым данным, в США он наведывался, чтобы решить какую-то возникшую проблему с крупнейшей армянской этнической бандой США — Armenian Power, к деятельности которой Казарян также причастен.

В 2018 году новые власти Армении начали тотальную борьбу с организованной преступностью. Некоторые влиятельные воры покинули страну. Но Пзо видимо потянуло на родину, так как 20 сентября 2018 года Армен Казарян прибыл в Армению из Соединенных Штатов Америки, где его влияние после судебного дела 2013 года стало ослабевать. В Ереванском аэропорту Звартноц Пзо встречала целая делегация, как выяснилось в дальнейшем — родственники вора в законе.