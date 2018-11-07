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Владелец «Монако» сам явился в полицию на допрос
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Владелец «Монако» самостоятельно явился в полицию на допрос 

Газета.Ru + ещё 23 1 час назад
Фото: РИА Новости
Владелец французского "Монако" Дмитрий Рыболовлев самостоятельно явился в полицию для дачи показаний в связи с обвинениями в коррупции. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Господин Рыболовлев сегодня в первой половине дня сам пришел в полицию, куда был вызван на допрос. В настоящее время допрос продолжается, по его завершении будет принято решение, задерживать или нет", — заявил источник, знакомый с ситуацией.
Ранее сообщалось, что российский бизнесмен 6 ноября был задержан правоохранительными органами в связи с возможной причастностью к коррупционному скандалу. На данный момент в доме Рыболовлева продолжаются обыски.
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