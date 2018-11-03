СМИ сообщили новые подробности дела об изнасиловании в Уфе

Перед групповым изнасилованием 23-летней девушки-дознавателя в Уфе в служебном кабинете произошла потасовка, сообщает kp.ru со ссылкой на источник.

Как отмечается, пострадавшая испытывала симпатию к одному из сотрудников полиции, которые подозреваются в изнасиловании.

По данным издания, перед инцидентом произошла потасовка, в которой принимали участие потерпевшая и ещё одна сотрудница МВД . Обе девушки, как сообщил источник, симпатизировали одному из полицейских.

На этой почве у них возникла ссора, переросшая в потасовку, после чего второй девушке пришлось покинуть кабинет.

Ранее, как сообщал источник, ДНК-экспертиза показала, что факт изнасилования девушки-дознавателя подтвердился.

По данным Следственного комитет, инцидент произошёл в ночь с 29 на 30 октября.

Подозреваемые были уволены «за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции», они отправлены под стражу.

Подробнее — в материале RT.