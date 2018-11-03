Ещё
СМИ сообщили новые подробности дела об изнасиловании в Уфе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ сообщили новые подробности дела об изнасиловании в Уфе 

RT на русском + ещё 111 17 часов назад
Фото: Газета.Ru
Перед групповым изнасилованием 23-летней девушки-дознавателя в Уфе в служебном кабинете произошла потасовка, сообщает kp.ru со ссылкой на источник.
Как отмечается, пострадавшая испытывала симпатию к одному из сотрудников полиции, которые подозреваются в изнасиловании.
По данным издания, перед инцидентом произошла потасовка, в которой принимали участие потерпевшая и ещё одна сотрудница МВД. Обе девушки, как сообщил источник, симпатизировали одному из полицейских.
На этой почве у них возникла ссора, переросшая в потасовку, после чего второй девушке пришлось покинуть кабинет.
Ранее, как сообщал источник, ДНК-экспертиза показала, что факт изнасилования девушки-дознавателя подтвердился.
По данным Следственного комитет, инцидент произошёл в ночь с 29 на 30 октября.
Подозреваемые были уволены «за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции», они отправлены под стражу.
Подробнее — в материале RT.
RT на русском: последние новости
Французская пенсионерка совершила более 700 краж в магазинах игрушек Источник: изнасилованная в Уфе дознаватель пришла к начальнику с подругой Суд арестовал второго фигуранта по делу об изнасиловании в Уфе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дознаватель перед изнасилованием подралась с соперницей488
Истребитель МиГ-29 разбился в Египте92
Михалков разоблачил Филарета203
Здание Amazon обрушилось в США, есть погибшие109
Шнуров написал стих об изнасиловании в Уфе183
Видео
02:43
Здание Amazon обрушилось в США, есть погибшие
Происшествия
01:09
Истребитель МиГ-29 разбился в Египте
Армия Происшествия
04:09
«Израилю не нравится, что Россия вооружает Сирию»
В мире Статьи
02:11
Трамп объявил о санкциях в стиле «Игры престолов»
В мире
03:07
«СМИ меня неправильно поняли»
Происшествия Статьи
02:06
Климкин заявил об «уходе Украины от русского православия»
В мире Украина
00:28
Пьяный полицейский на BMW разнес продуктовый магазин
Криминал Происшествия
03:46
Седокову высмеяли за откровенные фото
Шоу-бизнес
00:57
Стюардесса рассказала о закатившем скандал Николаеве
Шоу-бизнес Другое
00:25
Охранник требовал деньги за выезд «скорой» с парковки
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение