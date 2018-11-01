Полицейские Уфы заявили о согласии девушки на секс

Коллеги высокопоставленных полицейских Уфы , подозреваемых в групповом изнасиловании дознавателя, обвиняют в произошедшем 23-летнюю девушку. Они выдвигают версию обоюдного согласия.

«Хороший товарищ, примерный сотрудник башкирской полиции, справедливый руководитель», — сообщил «КП» о подозреваемом 51-летнем подполковнике собеседник, много лет проработавший с ним.

Он также добавил, что произошедший половой акт сомнений у коллег не вызывает, однако они утверждают, что секс произошёл по обоюдному согласию. Потерпевшая — 23-летняя красавица и дочь высокопоставленного силовика Башкирии — в этом году окончила юридический университет. По сообщениям местной прессы, два года назад уже был прецедент, когда из-за её обвинений в домогательствах был уволен курсант.

Молодая сотрудница полиции обладает привлекательной внешностью. Девушка охотно выставляет себя напоказ, публикуя на странице в соцсети свои пикантные фото.

Трое высокопоставленных полицейских — 51-летний начальник отдела МВД по Уфимскому району, 50-летний начальник ОМВД по Кармаскалинскому району и 34-летний начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району — были задержаны в минувшую среду по подозрению в групповом изнасиловании. Сегодня проходят очные ставки между 23-летней девушкой-полицейской и подозреваемыми в ее изнасиловании коллегами. Кировский районный суд Уфы, как ожидается, 2 ноября рассмотрит ходатайство следователей об их аресте.

Ранее News.ru писал, что следственный отдел по Кировскому району города Уфы возбудил уголовное дело по факту изнасилования группой лиц дознавателя отдела МВД России по Уфимскому району.