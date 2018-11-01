Суд избрал домашний арест для кикбоксёра Галустова 

Пресненский суд Москвы избрал домашний арест для бывшего чемпиона России по кикбоксингу Николая Галустова. Ему вменяют мошенничество на $1 млн Об этом News.ru сообщил пресс-секретарь суда Алексей Черников.
«Суд избрал в отношении Галустова меру пресечения в виде домашнего ареста до 30 декабря», — сказал он.
Суд также избрал меру пресечения для гендиректора коллекторской фирмы Вячеслава Шевякова и ещё одного фигуранта по имени Илья Иванов. Подозреваемые обещали помочь в вопросе с изменением меры пресечения находившемуся под стражей главе «Парламент групп» Юрию Манилову. События, о которых идёт речь, происходили в 2012 году. С Ивановым, Галустовым и Шевяковым связался знакомый Манилова. Те убедили его, что смогут помочь за вознаграждение. Злоумышленники даже получили половину от оговоренной суммы и поделили её между собой, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на свои источники. Манилова и бизнесмена Сергея Куприянова арестовали в 2012 году по подозрению в попытке вымогательства акций на 150 млнруб. Еще одним фигурантом дела был криминальный авторитет Марк Мильготин («Марик»). В 2014 году СК закрыл дело, не найдя состава преступления. Манилову и Куприянову ранее принадлежало по 20,45% «Парламент групп», производящей водку Parliament. Галустов был чемпион России по кикбоксингу 1999 и 2000 годах. Кроме того, он является выпускником Московского колледжа милиции и Университета МВД России. Ранее News.ru писал об аресте технического директора компании «Оборонэнергосбыт», которая является поставщиком электроэнергии для Минобороны. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.