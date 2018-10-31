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У здания ФСБ в Архангельске прогремел взрыв
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Возле здания ФСБ в Архангельске прогремел взрыв 

Рамблер + ещё 32 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Возле здания архангельского управления Федеральной службы безопасности России произошел взрыв. Об этом сообщает «Мэш».
По информации телеграм-канала, в результате взрыва, причина которого пока неизвестна, погиб человек. Был ли он служащим ФСБ, «Мэш» не уточняет.
Здание ФСБ в Архангельске было эвакуировано. Сейчас к месту происшествия направляются местные правоохранители. Движение транспорта по Троицкому проспекту, где расположено здание ФСБ, было ограничено.
Также «Мэш» отмечает, что взрывное устройство могло находится в проходе между двумя дверьми в здание, неподалеку от металлодетектора.
Собеседник в экстренных службах рассказал ТАСС, что взрыв был «небольшим», а скончавшийся в результате него не был сотрудником спецслужбы.
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