В Челябинской области суд арестовал бывшего вице-мэра

Чистякова пробудет в следственном изоляторе по меньшей мере до 17 декабря.

Ранее суд арестовал бывшего вице-мэра по финансам Марину Брунцову. Обе чиновницы подозреваются в присвоении 400 тыс. рублей, предназначенных для выплаты премий сотрудникам администрации. Они были задержаны 25 октября. Им предъявили обвинения в превышении должностных полномочий.