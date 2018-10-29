Ещё
В Челябинской области суд арестовал бывшего вице-мэра
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Челябинской области суд арестовал бывшего вице-мэра 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: © pixabay.com
В Челябинской области Троицкий городской суд арестовал бывшего вице-мэра по общим вопросам Анну Чистякову, сообщает URA.RU со ссылкой на консультанта суда Галину Лебедеву.
Чистякова пробудет в следственном изоляторе по меньшей мере до 17 декабря.
Ранее суд арестовал бывшего вице-мэра по финансам Марину Брунцову. Обе чиновницы подозреваются в присвоении 400 тыс. рублей, предназначенных для выплаты премий сотрудникам администрации. Они были задержаны 25 октября. Им предъявили обвинения в превышении должностных полномочий.
Также сообщалось, что суд арестовал на два месяца экс-зампрокурора Башкирии Олега Горбунова, который подозревается в получении взятки.
RT на русском: последние новости
МВД: около пяти тысяч россиян выезжали из страны для участия в ИГ СК возбудил дело после гибели людей при обрушении моста в Приморье При взрыве в Афганистане погибли пять человек
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Владимир Бородин погиб в ДТП33
Опубликована предсмертная записка журналиста НТВ
Уход Меркель, утечка в Сбербанке и другие события дня6
Малыш громко плакал: водитель наехал и избил его отца213
Названы зарплаты российских наемников ИГ45
Видео
01:48
Россия разрабатывает новое оружие
Оружие Армия
06:02
Караченцова похоронили
Общество
00:21
Владимир Бородин погиб в ДТП
Происшествия Другое
00:54
«Евровидение-2018»: Израиль позволил себе мечтать
В мире Статьи
02:30
Уход Меркель, утечка в Сбербанке и другие события дня
В мире
01:18
Таджикистан откажется от советских воинских званий
Армия
00:53
Опубликована предсмертная записка журналиста НТВ
Происшествия
00:55
Названы зарплаты российских наемников ИГ
Ближний Восток В мире
03:10
В Минфине объяснили стрельбу своего чиновника по соседу
Происшествия
03:09
Меркель уходит
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение