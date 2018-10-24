Экс-сотрудников банка в Москве задержали за растрату

Троих бывших сотрудников московского банка «Единственный» задержали за растрату более 900 млн рублей. Задержанные выдавали кредиты компаниям, которые не вели реальную хозяйственную деятельность.

Следствие предъявило обвинение председателю правления Никите Шестакову , его первому заместителю Павлу Сычеву , а также директору кредитного департамента Станиславу Ялымову. Преступления обвиняемые совершали в 2013-2015 годах, сообщается на сайте СК РФ.

Следователи ходатайствуют о заключении экс-банкиров под стражу.