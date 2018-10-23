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Торговец плеснул кипятком в лицо полицейскому в Москве
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Торговец плеснул кипятком в лицо полицейскому в Москве 

Ридус 2 часа назад
Фото: © visualhunt.com
Мужчина, занимавшийся в столице незаконной торговлей овощами, плеснул кипятком в лицо сотрудника правоохранительных органов.
Инцидент произошел на улице Ярцевская, где был выявлен факт несанкционированной торговли овощами.
В ответ на просьбу полицейских предъявить документы торговец стал их оскорблять, а затем выплеснул содержимое кружки-термоса в лицо одному из стражей порядка.
К мужчине пришлось применить физическую силу, поскольку при задержании он оказал сопротивление. В итоге ему надели наручники и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, сообщает РЕН ТВ.
В больнице у сотрудника полиции диагностировали термический ожог лица 1-й степени.
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