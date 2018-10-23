Торговец плеснул кипятком в лицо полицейскому в Москве

Мужчина, занимавшийся в столице незаконной торговлей овощами, плеснул кипятком в лицо сотрудника правоохранительных органов

Инцидент произошел на улице Ярцевская, где был выявлен факт несанкционированной торговли овощами.

В ответ на просьбу полицейских предъявить документы торговец стал их оскорблять, а затем выплеснул содержимое кружки-термоса в лицо одному из стражей порядка.

К мужчине пришлось применить физическую силу, поскольку при задержании он оказал сопротивление. В итоге ему надели наручники и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, сообщает РЕН ТВ

В больнице у сотрудника полиции диагностировали термический ожог лица 1-й степени.