Ещё
Число пострадавших в результате ЧП в Керчи достигло 73
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Число пострадавших в результате ЧП в Керчи достигло 73 

RT на русском 3 часа назад
Фото: Reuters
Общее число пострадавших в Керченском политехническом колледже достигло 73 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр медицины катастроф Крыма.
«Общее количество пострадавших составляет 73 человека, госпитализированы 47», — уточнил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что в сети опубликованы кадры с камер видеонаблюдения, на которых зафиксирован момент нападения Владислава Рослякова на студентов и преподавателей керченского колледжа.
Инцидент произошёл 17 октября. В результате ЧП погиб 21 человек.
Семейный психолог Светлана Бояринова в беседе с НСН прокомментировала трагедию в колледже.
RT на русском: последние новости
Следственные органы работают около здания политехнического колледжа в Керчи В результате стрельбы в Кемеровской области погибли три человека В НИИ Рошаля рассказали о состоянии шести пострадавших в Керчи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Из Финского залива достали автомобиль с трупами15
МЧС сделало заявление по ситуации во Владикавказе58
Россия нашла лихорадку в несуществующем государстве31
Ученые рассказали о тревожной находке в обычной соли9
В керченском колледже произошло ещё одно ЧП77
Видео
01:24
Вводить режим ЧС во Владикавказе нет необходимости
Происшествия
01:46
Дрон-охотник за подводными лодками попал на видео
Оружие Армия
00:38
В Москве заметили стреляющий свадебный кортеж
Происшествия
00:33
Ученые рассказали о тревожной находке в обычной соли
Общество
04:13
Раскрыто будущее экспедиции МКС после аварии «Союза»
Наука и техника
00:19
МЧС сделало заявление по ситуации во Владикавказе
Происшествия
04:45
Поклонская рассказала о тайной свадьбе
Политика
00:30
Из Финского залива достали автомобиль с трупами
Происшествия
01:24
Во Владикавказе горит завод «Электроцинк»
Происшествия Статьи
03:43
Россия нашла лихорадку в несуществующем государстве
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение