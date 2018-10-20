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Главного кадровика ГИБДД отправили под домашний арест
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Главного кадровика ГИБДД отправили под домашний арест 

РИА Новости + ещё 1 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Начальник отдела кадров и государственной службы Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ отправлен под домашний арест за использование служебной топливной карты в личных целях, сообщается на сайте МВД РФ.
По данным ведомства, высокопоставленный сотрудник МВД злоупотребил должностными полномочиями: заправлял личный автомобиль купленным за служебным счет топливом.
"Сотрудниками ГУСБ МВД России выявлен факт злоупотребления должностными полномочиями со стороны начальника отдела кадров и государственной службы Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, который осуществлял заправку личного автомобиля по топливной карте, закрепленной за служебным транспортным средством", — информирует МВД.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 ("присвоение или растрата", максимальная санкция шесть лет лишения свободы) и части 1 статьи 285 УК РФ ("злоупотребление должностными полномочиями", максимальное наказание — четыре года лишения свободы). "Судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", — говорится в сообщении.
Кроме того, назначена служебная проверка. "Если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям и понесет наказание в соответствии с законодательством", — отмечает МВД, не называя имя сотрудника.
Ряд СМИ, в частности, "Московский комсомолец", сообщали, что подозреваемого зовут Дмитрий Скрябин.
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