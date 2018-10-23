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В Чите поймали подозреваемого в убийстве школьницы
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В Чите задержали подозреваемого в убийстве пропавшей 12-летней девочки 

РИА Новости + ещё 42 1 час назад
В Забайкальском крае в ночь на вторник задержали местного жителя, который может быть причастен к исчезновению 12-летней девочки, пропавшей в Чите по дороге в школу в прошлую пятницу. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
Как отмечается, следователи в ходе совместной работы с сотрудниками угрозыска получили доказательства причастности 45-летнего мужчины к совершению преступления.
Для задержания подозреваемого привлекли бойцов ОМОН Росгвардии. По месту его жительства провели обыск, изъяли предметы и образцы, имеющие значение для следствия.
Совместно с полицейскими и волонтерами продолжаются поиски девочки.
Ранее глава регионального СК Юрий Русанов поручил расследование дела, возбужденного по статье "убийство малолетнего", в первый отдел по расследованию особо важных дел краевого управления.
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