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Медики достали болты из раненных в Керчи студенток
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Медики достали болты из раненных в Керчи студенток 

News.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Мощность бомбы, взорванной в столовой Керченского техникума во время массового убийства, устроенного одним из студентов, составила не менее 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Медики, оперировавшие раненных, показали журналистам поражающие элементы — гвозди и болты — которыми была начинена самодельная бомба.
Извлечённые из тела одной из пострадавших гвозди показали корреспондентам НТВ медики московского института Вишневского, куда перевезли тяжело раненных в Керчи. Это 18-летняя Лиза, которая находилась в нескольких метрах от взрыва. Она получила множественные осколочные ранения.
Рядом с ней в палате лежит другая девушка, Юля, с еще более тяжелыми травмами. По ее словам, после взрыва она смогла самостоятельно встать и выйти из здания, несмотря на повреждения.
«Эти… Болты, мне их доставали, зашивали. Ну ожог», — описала она свои травмы.
Напомним, 17 октября 18-летний студент политехнического колледжа Керчи пришёл в учебное заведение с ружьём и самодельным взрывным устройством, которое он активировал в столовой. После этого Росляков поднялся на второй этаж и открыл беспорядочную стрельбу по ученикам и преподавателям колледжа. В результате атаки и взрыва погиб 21 человек, ещё более 50 получили ранения. Сам нападавший покончил с собой в библиотеке на втором этаже.
Ранее News.ru рассказывал о том, что Росляков мог изготовить самодельные взрывные устройства (СВУ) из снарядов времён Великой Отечественной войны.
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