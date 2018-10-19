Медики достали болты из раненных в Керчи студенток

Мощность бомбы, взорванной в столовой Керченского техникума во время массового убийства, устроенного одним из студентов, составила не менее 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Медики, оперировавшие раненных, показали журналистам поражающие элементы — гвозди и болты — которыми была начинена самодельная бомба.

Извлечённые из тела одной из пострадавших гвозди показали корреспондентам НТВ медики московского института Вишневского, куда перевезли тяжело раненных в Керчи . Это 18-летняя Лиза, которая находилась в нескольких метрах от взрыва. Она получила множественные осколочные ранения.

Рядом с ней в палате лежит другая девушка, Юля, с еще более тяжелыми травмами. По ее словам, после взрыва она смогла самостоятельно встать и выйти из здания, несмотря на повреждения.

«Эти… Болты, мне их доставали, зашивали. Ну ожог», — описала она свои травмы.

Напомним, 17 октября 18-летний студент политехнического колледжа Керчи пришёл в учебное заведение с ружьём и самодельным взрывным устройством, которое он активировал в столовой. После этого Росляков поднялся на второй этаж и открыл беспорядочную стрельбу по ученикам и преподавателям колледжа. В результате атаки и взрыва погиб 21 человек, ещё более 50 получили ранения. Сам нападавший покончил с собой в библиотеке на втором этаже.

Ранее News.ru рассказывал о том, что Росляков мог изготовить самодельные взрывные устройства (СВУ) из снарядов времён Великой Отечественной войны.