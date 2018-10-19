Из колонии в Волгоградской области сбежали осужденные

Двое осужденных сбежали из колонии-поселения в Волгоградской области

"Сотрудники УФСИН и полиции разыскивают двух осужденных, совершивших побег из-под надзора с участка колонии-поселения ИК-12. В настоящее время оперативными сотрудниками УФСИН и ГУ МВД России по Волгоградской области организован комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на задержание осужденных Яковлева и Шурупова, совершивших побег из-под надзора", — говорится в сообщении.

Уточняется, что ранее мужчины содержались в колонии общего режима, но так как характеризовались положительно и на профилактическом и медицинском учетах не состояли, были переведены в колонию-поселение — более облегченный режим. Они были трудоустроены на выводном производственном участке.

Как сообщила пресс-служба областного ГУ МВД, сбежавшие — Сергей Яковлев 1990 года рождения (осужден в 2016 году на три года лишения свободы за участие в незаконном обороте наркотиков) и Андрей Шурупов 1985 года рождения (осужден в 2016 году на три года лишения свободы за кражу).