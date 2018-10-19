Ещё
Из колонии в Волгоградской области сбежали осужденные
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
РПЦЗ последовала за РПЦ
РПЦЗ последовала за РПЦ

Двое осужденных сбежали из колонии-поселения в Волгоградской области 

ТАСС + ещё 1 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Двое осужденных сбежали из колонии-поселения в Волгоградской области. Ведутся их поиски, говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой УФСИН России по региону.
"Сотрудники УФСИН и полиции разыскивают двух осужденных, совершивших побег из-под надзора с участка колонии-поселения ИК-12. В настоящее время оперативными сотрудниками УФСИН и ГУ МВД России по Волгоградской области организован комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на задержание осужденных Яковлева и Шурупова, совершивших побег из-под надзора", — говорится в сообщении.
Уточняется, что ранее мужчины содержались в колонии общего режима, но так как характеризовались положительно и на профилактическом и медицинском учетах не состояли, были переведены в колонию-поселение — более облегченный режим. Они были трудоустроены на выводном производственном участке.
Как сообщила пресс-служба областного ГУ МВД, сбежавшие — Сергей Яковлев 1990 года рождения (осужден в 2016 году на три года лишения свободы за участие в незаконном обороте наркотиков) и Андрей Шурупов 1985 года рождения (осужден в 2016 году на три года лишения свободы за кражу).
ТАСС: последние новости
Власти Керчи рассказали, где будет похоронен стрелявший в колледже студент Васильева: учащимся Керченского колледжа окажут психологическую помощь Прокуратура требует возбудить дело в отношении председателя избиркома Челябинской области
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия и Грузия столкнулись в небе47
Выдавший Рослякову справку об оружии врач заговорил
Умер Леонид Брусин1
Стали известны подробности крушения в Азовском море
Золотов ответил Навальному на предложение о дебатах171
Видео
08:33
Путин назвал причину трагедии в Керчи
Политика
05:22
Выдавший Рослякову справку об оружии врач заговорил
Происшествия
04:30
РПЦЗ последовала за РПЦ
Общество
01:40
Следователи работают на месте трагедии в Керчи
Криминал Происшествия
02:00
Как «сдохнут» агрессоры при ядерном ударе по РФ
Армия Оружие
00:23
Стали известны подробности крушения в Азовском море
Происшествия
04:02
СК опубликовал видео с места трагедии в Керчи
Происшествия Криминал
01:04
Золотов ответил Навальному на предложение о дебатах
Общество Криминал
00:48
Мыло и веревка: пенсионерка купила министру подарок
Общество
02:57
Умер Леонид Брусин
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение