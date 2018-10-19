Родственники Политковской получат компенсацию в установленный срок

Европейский суд по правам человека в июле этого года постановил, что российские власти должны выплатить родственникам журналистки компенсацию морального ущерба в размере 20 тысяч евро. При этом суд отказался возложить на РФ ответственность за лишение ее жизни.

"Ходатайство о передаче дела "Мазепа и другие против России" (жалоба подавалась родственниками Политковской) на пересмотр в Большую Палату ЕСПЧ не направлялось. Вопрос о выплате компенсации будет решен в порядке и сроки, установленные Конвенцией о защите прав человека и основных свобод", — сообщили в министерстве.

Ранее Минюст заявлял, что ЕСПЧ не согласился с доводом заявителей о необходимости возложения на РФ ответственности за лишение жизни Политковской и признал жалобу в этой части неприемлемой. Европейский суд констатировал, что проведенное российскими компетентными органами расследование уголовного дела привело к ощутимым результатам, позволившим осудить лиц, непосредственно ответственных за убийство. Но ЕСПЧ остался не удовлетворен тем, что расследование об убийстве продолжается, несмотря на предоставленные российскими властями материалы, объясняющие трудности расследования в связи с ненадлежащим исполнением властями Великобритании и Северной Ирландии российских запросов о правовой помощи.