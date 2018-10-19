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Родственники Политковской получат компенсацию
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Родственники Политковской получат компенсацию в установленный срок 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Стороны не стали обжаловать решение Страсбургского суда по жалобе родственников журналистки "Новой газеты" Анны Политковской, назначенная судом компенсация будет выплачена в установленный срок, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста.
Европейский суд по правам человека в июле этого года постановил, что российские власти должны выплатить родственникам журналистки компенсацию морального ущерба в размере 20 тысяч евро. При этом суд отказался возложить на РФ ответственность за лишение ее жизни.
"Ходатайство о передаче дела "Мазепа и другие против России" (жалоба подавалась родственниками Политковской) на пересмотр в Большую Палату ЕСПЧ не направлялось. Вопрос о выплате компенсации будет решен в порядке и сроки, установленные Конвенцией о защите прав человека и основных свобод", — сообщили в министерстве.
Ранее Минюст заявлял, что ЕСПЧ не согласился с доводом заявителей о необходимости возложения на РФ ответственности за лишение жизни Политковской и признал жалобу в этой части неприемлемой. Европейский суд констатировал, что проведенное российскими компетентными органами расследование уголовного дела привело к ощутимым результатам, позволившим осудить лиц, непосредственно ответственных за убийство. Но ЕСПЧ остался не удовлетворен тем, что расследование об убийстве продолжается, несмотря на предоставленные российскими властями материалы, объясняющие трудности расследования в связи с ненадлежащим исполнением властями Великобритании и Северной Ирландии российских запросов о правовой помощи.
Известную журналистскими расследованиями Политковскую, которая в 2003 году получила премию ОБСЕ "За журналистику и демократию" за профессиональную работу в поддержку "прав человека и свободы средств массовой информации", застрелили в Москве в подъезде ее дома в октябре 2006 года. Мотивом преступления следствие считает недовольство ее журналистской работой, заказчиков убийства не нашли.
Пожизненные сроки за исполнение и организацию преступления получили Рустам Махмудов и Лом-Али Гайтукаев. Их сообщники Ибрагим Махмудов, Джабраил Махмудов (братья Рустама) и бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов получили 12, 14 и 20 лет колонии строгого режима. Бывшего сотрудника милиции Дмитрия Павлюченкова, организовавшего слежку за журналисткой, приговорили к 11 годам заключения. Гайтукаев умер в колонии в июне 2017 года.
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