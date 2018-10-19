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Полиция начала проверку после угроз в адрес «Новой газеты»
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После обнаружения головы барана у редакции «Новой газеты» проведут проверку 

РИА Новости + ещё 13 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Полиция проводит проверку по факту обнаружения корзины с отрезанной головой барана у здания редакции "Новой газеты", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы столичного управления МВД.
Как сообщается на сайте "Новой газеты", 17 октября к зданию, где расположена редакция, неизвестные подбросили похоронный венок с угрозами в адрес одного из журналистов, а на следующий день, 18 октября, там же была обнаружена корзина с отрезанной головой барана и "с очередной порцией угроз в адрес уже всей редакции и ее журналистов". Руководство издания обратилось с заявлением в полицию.
"В полицию поступило сообщение о том, что у редакции одного из изданий обнаружена корзина с находящейся в ней головой животного. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку в порядке ст. 144-145 УПК РФ", — пояснили в пресс-службе.
По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела либо отказе в возбуждении, сказал собеседник агентства.
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