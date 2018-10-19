Полиция начала проверку после угроз в адрес «Новой газеты»

После обнаружения головы барана у редакции «Новой газеты» проведут проверку

Как сообщается на сайте "Новой газеты", 17 октября к зданию, где расположена редакция, неизвестные подбросили похоронный венок с угрозами в адрес одного из журналистов, а на следующий день, 18 октября, там же была обнаружена корзина с отрезанной головой барана и "с очередной порцией угроз в адрес уже всей редакции и ее журналистов". Руководство издания обратилось с заявлением в полицию.

"В полицию поступило сообщение о том, что у редакции одного из изданий обнаружена корзина с находящейся в ней головой животного. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку в порядке ст. 144-145 УПК РФ", — пояснили в пресс-службе.

По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела либо отказе в возбуждении, сказал собеседник агентства.