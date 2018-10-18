Раскрыто заказное убийство семьи 13-летней давности

17 октября опергруппа уголовного розыска задержала уроженца Бобруйска Александра Тютина 1956 года рождения, который заказал убийство женщины. «Мы внедрили оперативника, который должен был стать киллером. В Приморском районе города нашими оперативниками была "похищена" женщина, вывезена во Всеволожский район, где находился Тютин. Он увидел на сиденье обездвиженную женщину, которая лежала в багажнике», — рассказал Умнов.

В ходе раскрытия преступления обнаружилось, что Тютин является заказчиком и убийства семьи предпринимателя Дмитрия Зейналова в 2005 году. Зейналов, его жена и двое детей были убиты в августе того года на территории садоводства «Серебряный ручей».

«Мотив в обоих случаях был примерно один — это деньги, имущество, наследство», — заявил Умнов. Зейналов и Тютин были совладельцами кампании «Троицкий дом-2». «Зейналов ушел из фирмы, Тютин заказал его убийство, и 50 процентов отошли Тютину. Наследники были убиты, чтобы им ничего не досталось», — пояснил начальник главка.

Женщина, которую Тютин заказал сейчас, также претендовала на часть его наследства.

Киллер, расстрелявший семью Зейналовых в 2005 году, уже задержан в Ставропольском крае, его зовут Александр Зотов

Руководитель ГСУ Следственного комитета по Санкт-Петербургу Александр Клаус заявил, что его «поразила циничность заказчика» и «меры конспирации»: Тютин досматривал человека, который приходил к нему на встречу, приобретал сим-карты, зарегистрированные на вымышленных лиц, и просил лично увидеть труп убитой женщины.

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту убийства двух и более лиц.

Зейналов был учредителем и директором строительных фирм «Троицкий дом-2», «Дан», «Стронг», которые в том числе участвовали в реставрации Ботанического сада.