Раскрыто заказное убийство семьи 13-летней давности 

В Санкт-Петербурге раскрыто заказное убийство семьи директора строительной фирмы, совершенное в 2005 году. Заказчик преступления попался, когда решил устранить новую жертву. Об этом рассказал на брифинге начальник ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергей Умнов, передает «Росбалт».
17 октября опергруппа уголовного розыска задержала уроженца Бобруйска Александра Тютина 1956 года рождения, который заказал убийство женщины. «Мы внедрили оперативника, который должен был стать киллером. В Приморском районе города нашими оперативниками была "похищена" женщина, вывезена во Всеволожский район, где находился Тютин. Он увидел на сиденье обездвиженную женщину, которая лежала в багажнике», — рассказал Умнов.
В ходе раскрытия преступления обнаружилось, что Тютин является заказчиком и убийства семьи предпринимателя Дмитрия Зейналова в 2005 году. Зейналов, его жена и двое детей были убиты в августе того года на территории садоводства «Серебряный ручей».
«Мотив в обоих случаях был примерно один — это деньги, имущество, наследство», — заявил Умнов. Зейналов и Тютин были совладельцами кампании «Троицкий дом-2». «Зейналов ушел из фирмы, Тютин заказал его убийство, и 50 процентов отошли Тютину. Наследники были убиты, чтобы им ничего не досталось», — пояснил начальник главка.
Женщина, которую Тютин заказал сейчас, также претендовала на часть его наследства.
Киллер, расстрелявший семью Зейналовых в 2005 году, уже задержан в Ставропольском крае, его зовут Александр Зотов.
Руководитель ГСУ Следственного комитета по Санкт-Петербургу Александр Клаус заявил, что его «поразила циничность заказчика» и «меры конспирации»: Тютин досматривал человека, который приходил к нему на встречу, приобретал сим-карты, зарегистрированные на вымышленных лиц, и просил лично увидеть труп убитой женщины.
Прокуратура возбудила уголовное дело по факту убийства двух и более лиц.
Зейналов был учредителем и директором строительных фирм «Троицкий дом-2», «Дан», «Стронг», которые в том числе участвовали в реставрации Ботанического сада.