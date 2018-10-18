В доме зампрокурора Башкирии прошли обыски

Источник сообщил об обысках в доме заместителя прокурора Башкирии

Правоохранители проводят обыски в кабинете, в квартире и на даче заместителя башкирского прокурора, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Башкирии

Полиция, следствие и прокуратура официально не комментируют ситуацию.

"В четверг следователи СК РФ по региону проводят обыски у одного из заместителей прокурора региона, обыски ведутся в его кабинете, по месту проживания и на даче. Это не напрямую, но все же связано с расследованием уголовного дела против районного прокурора, задержанного с поличным при получении 5,5 миллиона рублей взятки от уфимского бизнесмена, который тоже стал фигурантом дела о посредничестве во взяточничестве и теперь дает показания следователям", — сообщил агентству источник.

По его данным, обыски могут проходить для проверки информации от бизнесмена о других фактах взяточничества со стороны прокурорских работников региона.