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В доме зампрокурора Башкирии прошли обыски
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Источник сообщил об обысках в доме заместителя прокурора Башкирии 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Правоохранители проводят обыски в кабинете, в квартире и на даче заместителя башкирского прокурора, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Башкирии.
Полиция, следствие и прокуратура официально не комментируют ситуацию.
"В четверг следователи СК РФ по региону проводят обыски у одного из заместителей прокурора региона, обыски ведутся в его кабинете, по месту проживания и на даче. Это не напрямую, но все же связано с расследованием уголовного дела против районного прокурора, задержанного с поличным при получении 5,5 миллиона рублей взятки от уфимского бизнесмена, который тоже стал фигурантом дела о посредничестве во взяточничестве и теперь дает показания следователям", — сообщил агентству источник.
По его данным, обыски могут проходить для проверки информации от бизнесмена о других фактах взяточничества со стороны прокурорских работников региона.
Ранее СК по Башкирии сообщал, что полиция совместно с сотрудниками ФСБ региона задержали с поличным 44-летнего прокурора Советского района Уфы при получении взятки в размере свыше пяти миллионов рублей.
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