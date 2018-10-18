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В НАК рассказал об увлечениях керченского стрелка
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В НАК рассказал об увлечениях керченского стрелка 

BFM.RU + ещё 21 1 час назад
Фото: РИА Новости
Он занимался созданием взрывных устройств
Устроивший стрельбу и взрыв в Керченском политехническом колледж студент занимался созданием взрывных устройств и говорил об этом. Об этом сообщил в эфире «Первого канала» представитель Национального антитеррористического комитета (НАК) Валерий Киселев.
«Нам уже известно, что он работал со взрывными какими-то средствами и хвастался среди своего окружения», — рассказал Киселев, добавив, что это проблема, когда находящиеся вокруг люди знают о том, что происходит, но не реагируют. Представитель НАК отметил, что собрать такое взрывное устройство можно по схеме из интернета.
«Почему он собрал такое взрывное устройство, причина простая — сегодня в интернете существует все… И, вместе с тем, это устройство собрать достаточно легко. Инструкция, к сожалению, сегодня существует», — рассказала Киселев.
В среду днем студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой. В результате происшествия погибли 20 человек. Сейчас в больницах находятся 44 человека, 10 из них — в тяжелом состоянии. Уголовное дело, возбужденное по статье «Теракт», было переквалифицировано на статью «Убийство». В Крыму с четверга объявлен трехдневный траур.
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