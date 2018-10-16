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Охранник напал на инвалида в московском ТЦ
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Охранник напал на инвалида в ТЦ на юге Москвы 

Газета.Ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Главном управлении МВД по Москве сообщили о проверке по факту нападения охранника магазина на посетителя торгового центра на юге города, передает агентство городских новостей "Москва".
"Инцидент по адресу: ул. Кировоградская, д. 13А произошел вечером 13 октября. Между сотрудниками и посетителями произошел конфликт, в ходе которого мужчина получил телесные повреждения и был направлен в медицинское учреждение. Полиция установила всех участников конфликта, они опрошены. В настоящее время проводится проверка", — рассказали в ГУ МВД.
Полиция начала проверку после публикации в сети видеозаписи конфликта в одном из столичных торговых центров. По словам правозащитников, посетители магазина жаловались на досмотри и запрет съемки в магазине, после чего решили устроить рейд. Между ними и сотрудниками магазина возник конфликт, в ходе которого охранник перебросил посетителя через плечо. Сообщается, что пострадавший является инвалидом третьей группы, он был госпитализирован.
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