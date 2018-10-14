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В Ростове пять человек устроили драку с полицейскими
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В Ростове пять человек устроили драку с полицейскими 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Ростове-на-Дону против компании молодых людей возбудили уголовное дело за драку с полицией, передает "Российская газета".
По версии следствия, 10 октября пять человек 18-23 лет практически в самом центре города спровоцировали драку с полицейскими. Хулиганы подошли к двум инспекторам ДПС, находившимся при исполнении служебных обязанностей, и стали их оскорблять. А затем перешли и к более решительным действиям, пустив в ход кулаки.
Сейчас в отношении всех подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Правоохранители выясняют, что стало причиной конфликта, и устанавливают другие обстоятельства ЧП.
Кстати, все подозреваемые уже неоднократно попадали в поле зрения правоохранителей: каждый из них привлекался к административной ответственности, а четверо еще и к уголовной.
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