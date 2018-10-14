В Ростове пять человек устроили драку с полицейскими

В Ростове-на-Дону против компании молодых людей возбудили уголовное дело за драку с полицией, передает "Российская газета"

По версии следствия, 10 октября пять человек 18-23 лет практически в самом центре города спровоцировали драку с полицейскими. Хулиганы подошли к двум инспекторам ДПС , находившимся при исполнении служебных обязанностей, и стали их оскорблять. А затем перешли и к более решительным действиям, пустив в ход кулаки.

Сейчас в отношении всех подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Правоохранители выясняют, что стало причиной конфликта, и устанавливают другие обстоятельства ЧП.

Кстати, все подозреваемые уже неоднократно попадали в поле зрения правоохранителей: каждый из них привлекался к административной ответственности, а четверо еще и к уголовной.