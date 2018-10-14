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Хулиганы забросали яйцами здание ФСБ на Лубянке
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Хулиганы забросали яйцами здание ФСБ на Лубянке 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Москве компания хулиганов забросала куриными яйцами и файерами здание ФСБ. Об этом в воскресенье, 14 октября, сообщает РЕН ТВ.
По данным канала, инцидент произошел вечером 13 октября. Группа из пяти человек подошла к зданию приемной ФСБ на Большой Лубянке и принялась забрасывать его яйцами, один из хулиганов бросил к дверям припасенный файер.
Сотрудники ФСБ, осуществлявшие охрану здания, задержали двух человек: мигранта из Казахстана и подростка. Задержанным грозит административная ответственность за мелкое хулиганство.
В марте приехавший из Астрахани пенсионер облил горючей жидкостью и поджег стену возле входа в приемную ФСБ на улице Кузнецкий Мост. Мужчину доставили в отдел полиции и составили на него протокол за мелкое хулиганство. Астраханец объяснил, что совершил поджег в знак протеста, он имел при себе плакат оппозиционного содержания.
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