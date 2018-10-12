Знал, что делает: свердловскому маньяку дали пожизненное

Мужчина, убивший в Екатеринбурге трех женщин, получил пожизненный срок

Свердловский областной суд приговорил бывшего сотрудника МЧС к пожизненному заключению, признав его виновным в изнасиловании восьми женщин, трех из которых он убил. На суде мужчина утверждал, что не может не убивать, поскольку психически нездоров. Следствие он не убедил: его признали вменяемым.

35-летнего Алексея Фалькина признали виновным в совершении девяти преступлений по семи уголовным статьям. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение десяти дней.

В отношении Фалькина продолжается расследование еще нескольких уголовных дел аналогичного характера, отмечают в прокуратуре.

Подсудимый признал свою вину, но настаивал на том, что страдает психическим расстройством и поэтому не может не совершать преступления. В связи с этим Фалькин заявил, что хотел бы отправиться на лечение в психбольницу. Однако в ходе психолого-психиатрической экспертизы его признали вменяемым, было решено, что подсудимый не нуждается в принудительных мерах медицинского характера.

Фалькина задержали в прошлом году по подозрению в убийстве жительница Верхней Пышмы, населенного пункта в Свердловской области

По версии следствия, 15 апреля Алексей Фалькин, бывший сотрудник МЧС, целый день подыскивал себе жертву. Вечером у одного из подъездов он обратил внимание на девушку. Ирина Вахрушева в этот момент по телефону говорила подруге, что скорое придет к ней в гости.

Фалькин набросился на жертву со спины, заткнул ей рот и затащил в подъезд, где изнасиловал девушку, а потом ударил ножом. Тело он спрятал в багажник автомобиля, вывез в лес, надругался над ним и закопал, рассказал журналистам источник, близкий к следствию. У Вахрушевой остался пятилетний сын.

После убийства мужчина отправился домой и лег спать. Утром его задержали оперативники. По словам правоохранителей, они вышли на Фалькина после того, как опросили жильцов дома и получили описание машины подозреваемого. В багажнике его автомобиля были обнаружены следы крови.

Задержанный не отрицал свою вину и почти сразу признался в содеянном, однако уже тогда он настаивал на психическом расстройстве.

«Я психически нездоров, меня периодически посещают мысли, от которых я не могу избавиться. Это мысли об убийствах. Но я не дурак и, чтобы не испортить себе жизнь, не обращаюсь к психиатру. А вообще я совершил много преступлений», — заявил ранее Фалькин на суде при избрании меры пресечения.

Вскоре после убийства Ирины Вахрушевой в интернете появилась петиция с просьбой приговорить подозреваемого к высшей мере наказания — смертной казни. Ее авторы опасались, что из-за проблем с психикой подсудимый может избежать реального наказания.

Следствие выяснило, что бывший сотрудник МЧС насиловал девушек на протяжении 13 лет — с 2004 года. Действовал он на территории Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Нижнесергинского района.

По сообщению следователей, Фалькин причинил вред восьми женщинам, две из которых были несовершеннолетними. Три жертвы насильника были убиты. Как стало известно, во время некоторых нападений мужчина был пьян.

Преступления он совершал вечером и ночью в малолюдных местах. Чтобы жертвы насилия не сопротивлялись ему, он угрожал убийством, бил их руками, ножами и отверткой. Следователи рассказали, что Фалькин убивал тех женщин, которые оказывали ему наиболее активное сопротивление.

Одну из жертв Фалькин пытался убить отверткой, ее удалось спасти — насильника спугнули двое мужчин, откликнувшихся на крики девушки.

При этом преступник вел образ жизни обычного человека: был женат, воспитывал двоих детей, работал спасателем в МЧС.

В 2012 году Фалькин впервые попал в поле зрения правоохранителей. Тогда его подозревали в изнасиловании молодой учительницы. На допросе мужчина рассказал, что ехал на машине и «по дороге подсадил к себе голосующую девушку». «У нее не было денег, и я предложил расплатиться натурой», — сообщил он.

Девушка отказалась, после этого Фалькин ударил ее головой о стекло, перетащил на заднее сиденье и изнасиловал. Его задержали спустя полгода. Мужчина признал свою вину, раскаялся в содеянном и пошел на сделку со следствием. Суд приговорил его к трем с половиной годам колонии. При этом в тот раз Фалькин не рассказал полиции о других преступлениях.

После своего первого ареста и заключения Фалькин лишился работы, семьи и друзей. Освободившись из колонии, он нашел себе новую подругу, устроился токарем на завод и продолжил нападения на женщин.