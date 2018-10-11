Рядом с телом актера из «Глухаря» нашли прощальное письмо

Покончивший с собой в СИЗО актёр Михаил Фатеев оставил предсмертную записку. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«Рядом с телом обнаружена предсмертная записка, в которой Фатеев просит никого не винить в его смерти», — цитирует его РИА Новости.

Ранее во ФСИН сообщили, что Михаил Фатеев покончил с собой в московском СИЗО. Против него было возбуждено дело по статьям «Развратные действия и распространение порнографических материалов».