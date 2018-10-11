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Рядом с телом актера из «Глухаря» нашли прощальное письмо
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Рядом с телом актера из «Глухаря» нашли прощальное письмо 

RT на русском + ещё 47 3 часа назад
Фото: "Солдаты-2" (2004)
Покончивший с собой в СИЗО актёр Михаил Фатеев оставил предсмертную записку. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
«Рядом с телом обнаружена предсмертная записка, в которой Фатеев просит никого не винить в его смерти», — цитирует его РИА Новости.
Ранее во ФСИН сообщили, что Михаил Фатеев покончил с собой в московском СИЗО. Против него было возбуждено дело по статьям «Развратные действия и распространение порнографических материалов».
Фатеев снимался в кино и сериалах, среди которых в том числе «Глухарь», «На углу у Патриарших», «Марш Турецкого». Кроме того, он играл в Театре Романа Виктюка.
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