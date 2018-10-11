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В Мурманске расследуют избиение школьницы
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В Мурманске завели дело по факту избиения школьницы подростками 

RT на русском + ещё 12 7 часов назад
Фото: РИА Новости
В Мурманске завели уголовное дело по факту избиения 11-летней школьницы подростками, сообщает kp.ru. Инцидент произошёл 4 октября. Личности нападавших устанавливаются.
Как заявила помощник руководителя СУ СК России по региону Наталия Тростина, подростки действовали по предварительному сговору. Они нанесли потерпевшей множественные удары.
«После нанесения повреждений, под угрозой насилия, они потребовали от неё две тысячи рублей», — добавила Тростина.
Дело возбудили по статьям «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору» и «Вымогательство, совершённое группой лиц по предварительному сговору».
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области проверяют публикации в интернете об избиении подростка.
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