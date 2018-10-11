Сбившему фанатов ЧМ таксисту вынесли приговор

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Суд вынес приговор таксисту, сбившему пешеходов в центре Москвы 

РИА Новости + ещё 16 11 часов назад
Тверской суд Москвы приговорил к принудительным работам таксиста Чынгыза Анарбека, сбившего пешеходов на тротуаре в центре столицы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.
Анарбек полностью признал свою вину и заверил, что раскаивается. Он сказал, что устроился таксистом всего за месяц до инцидента и работал на износ, чтобы расплатиться с долгами. Машину он взял в аренду, работал без полноценного сна много дней и в момент ДТП из-за усталости перепутал газ и тормоз.
"Суд постановил назначить Анарбеку наказание в виде одного года и шести месяцев принудительных работ с удержанием 15% зарплаты в доход государства", — сказала Дзюрко.
Она пояснила, что до вступления приговора в силу Анарбек останется под стражей.
Кроме того, ему на три года запрещено водить машину.
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