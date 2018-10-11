Сбившему фанатов ЧМ таксисту вынесли приговор

Суд вынес приговор таксисту, сбившему пешеходов в центре Москвы

Анарбек полностью признал свою вину и заверил, что раскаивается. Он сказал, что устроился таксистом всего за месяц до инцидента и работал на износ, чтобы расплатиться с долгами. Машину он взял в аренду, работал без полноценного сна много дней и в момент ДТП из-за усталости перепутал газ и тормоз.

"Суд постановил назначить Анарбеку наказание в виде одного года и шести месяцев принудительных работ с удержанием 15% зарплаты в доход государства", — сказала Дзюрко.

Она пояснила, что до вступления приговора в силу Анарбек останется под стражей.

Кроме того, ему на три года запрещено водить машину.