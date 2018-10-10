Появились подробности убийства следователя под Москвой

Появились подробности убийства следователя в Подмосковье

Старший следователь по особо важным делам Евгения Шишкина направлялась к парковке от своего дома в поселке Архангельское в момент убийства; она получила ранение в шею и скончалась на месте.

Следственном комитете по Московской области сообщили о возбуждении уголовного дела по данному факту.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Уже обнаружены и изъяты затворная рамка пистолета, пуля и гильза.

Отмечается, что, по некоторым данным, в январе 2018 года некие злоумышленники сожгли ее автомобиль.