Появились подробности убийства следователя под Москвой

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Появились подробности убийства следователя в Подмосковье 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 56 3 часа назад
Старший следователь по особо важным делам Евгения Шишкина направлялась к парковке от своего дома в поселке Архангельское в момент убийства; она получила ранение в шею и скончалась на месте.
Инцидент произошел около 6.30 мск, сообщает РЕН ТВ.
В Следственном комитете по Московской области сообщили о возбуждении уголовного дела по данному факту.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Уже обнаружены и изъяты затворная рамка пистолета, пуля и гильза.
Отмечается, что, по некоторым данным, в январе 2018 года некие злоумышленники сожгли ее автомобиль.
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