Главного вора в законе Израиля задержали в Белоруссии

Белоруссии задержали главного вора в законе Израиля Михаила Хананашвили (в криминальных кругах известен как Ника). Об этом в пятницу, 5 октября, сообщает «Росбалт»

Прайм Крайм

По данным источника издания, мафиози схватили по дороге из Москвы, где он гостил у «законников» Кахи Парпалия (Каха Гальский) и Бадри Когуашвили (Бадри).

Хананашвили уже много лет живет в Израиле и является лидером местного преступного мира, в его ближайший круг общения входят и большинство бизнесменов из 1990-х годов. Он считается представителем влиятельного кутаисского клана, но не поддерживает добрые отношения со всеми его лидерами. Его близким другом считается Бадри Когуашвили, а их отношения с Тариелом Ониани (Таро) можно назвать натянутыми.

Как отмечает источник «Росбалта», в задержании Михаила Хананашвили в криминальных кругах усмотрели связь с интересами Эдуарда Асатряна (Осетрина) и Дмитрия Чантурии (Мирон).

1 октября стало известно, что вора в законе Тарзана избили и лишили титула в Турции. Произошедшее стало местью Тарзану за его причастность к лишению воровского титула криминального авторитета Романа Хмаладзе (Рома Батумский) в 2014 году.