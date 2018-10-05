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Главного вора в законе Израиля задержали в Белоруссии
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Главного вора в законе Израиля задержали в Белоруссии 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Белоруссии задержали главного вора в законе Израиля Михаила Хананашвили (в криминальных кругах известен как Ника). Об этом в пятницу, 5 октября, сообщает «Росбалт».
Прайм Крайм
По данным источника издания, мафиози схватили по дороге из Москвы, где он гостил у «законников» Кахи Парпалия (Каха Гальский) и Бадри Когуашвили (Бадри).
Хананашвили уже много лет живет в Израиле и является лидером местного преступного мира, в его ближайший круг общения входят и большинство бизнесменов из 1990-х годов. Он считается представителем влиятельного кутаисского клана, но не поддерживает добрые отношения со всеми его лидерами. Его близким другом считается Бадри Когуашвили, а их отношения с Тариелом Ониани (Таро) можно назвать натянутыми.
Как отмечает источник «Росбалта», в задержании Михаила Хананашвили в криминальных кругах усмотрели связь с интересами Эдуарда Асатряна (Осетрина) и Дмитрия Чантурии (Мирон).
1 октября стало известно, что вора в законе Тарзана избили и лишили титула в Турции. Произошедшее стало местью Тарзану за его причастность к лишению воровского титула криминального авторитета Романа Хмаладзе (Рома Батумский) в 2014 году.
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