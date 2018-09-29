«Яблоко» потребовало освободить Титиева

«Яблоко» призвало освободить из-под ареста главу чеченского «Мемориала»

Титиеву вменяется незаконное хранение 180 граммов марихуаны, что считается крупной партией и грозит до 10 лет заключения. Вины он не признал и подал заявление в региональное управление СК РФ о привлечении к ответственности сотрудников полиции, которые якобы подкинули ему в машину пакет с марихуаной. Судебный процесс по делу Титиева начался 19 июля. Допрошено около 60 свидетелей обвинения и защиты, среди которых десятки сотрудников правоохранительных органов

"Его жизнь сейчас находится под непосредственной угрозой. Титиев нуждается в срочной государственной защите со стороны федеральных органов власти", — написала Слабунова в Facebook.

Как сообщал ранее "Мемориал", 20 сентября Шалинский городской суд по ходатайству прокурора принял решение закрыть процесс по делу правозащитника до завершения допроса ряда свидетелей. В ходе закрытого заседания были допрошены ряд ключевых свидетелей обвинения, среди которых начальник уголовного розыска Курчалоевского ОВД Дени Джабраилов и старший оперуполномоченный Андрей Манжиков. Вторая часть заседания суда, проходящего 20 сентября, продолжается в открытом режиме.

По данным "Мемориала", следственные органы Чечни трижды отказывали в возбуждении уголовного дела по заявлению Титиева о том, что наркотики ему якобы подбросили полицейские. Апелляция дошла до Верховного суда Чечни, который 26 июня признал законным решение Старопромысловского районного суда Грозного об отказе в возбуждении уголовного дела против полицейских.