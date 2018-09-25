Новосибирский полицейский найден мёртвым в кабинете

Участковый найден мёртвым на своём рабочем месте в отделе полиции Новосибирска . Начата доследственная проверка.

Тело 41-летнего сотрудника отдела полиции № 10 «Советский» нашли во вторник, 25 сентября, во время его дежурства. Рядом с участковым лежало табельное оружие, сообщает Следственное управление СКР по Новосибирской области.

На место происшествия выезжали руководители регионального управления МВД и сотрудники управления по работе с личным составом.

Следователи проводят проверочные мероприятия для установления обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось, что на московской станции метро «Курская» найден мёртвым сотрудник полиции Андрей Райский. Его тело нашли в туалете четвёртого отдела УВД на метрополитене. В день убийства у полицейского была последняя смена, поскольку у него был подписан рапорт на увольнение.