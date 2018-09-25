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Суд отправил Била Косби в тюрьму за домогательства
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Суд отправил Била Косби в тюрьму за домогательства 

News.ru + ещё 8 42 минуты назад
Фото: Ricky Fitchett/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Билл Косби покинул зал суда в Пенсильвании в наручниках — он приговорен к тюремному заключению сроком от 3 до 10 лет за сексуальные домогательства. Судья отказал стороне защиты в прошении оставить 81-летнего актера под домашним арестом.
Адвокаты Косби пытались спасти его от тюрьмы, заявляя, что у него слабое здоровье и он официально признан слепым. Несмотря на это, суд постановил немедленно отправить актера за решетку.
Судья заявил, что Косби может быть опасен для общества. Актер был признан виновным в употреблении наркотиков и домогательствах в отношении тренера по легкой атлетике Университета Темпл Андреи Констанд в 2004 году.
Десятки женщин обвинили Косби в сексуальных домогательствах, однако инцидент с Констанд стал единственным, благодаря которому аткера удалось привлечь к уголовной ответственности, передает Associated Press.
Ранее News.ru писал, что пенсильванский суд присяжных признал известного актёра и комика Билла Косби виновным в изнасиловании. 80-летнему Косби вынесено обвинительное решение по трём пунктам дела, и за каждый ему грозит по 10 лет заключения.
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