Суд отправил Била Косби в тюрьму за домогательства

Билл Косби покинул зал суда в Пенсильвании в наручниках — он приговорен к тюремному заключению сроком от 3 до 10 лет за сексуальные домогательства. Судья отказал стороне защиты в прошении оставить 81-летнего актера под домашним арестом.

Адвокаты Косби пытались спасти его от тюрьмы, заявляя, что у него слабое здоровье и он официально признан слепым. Несмотря на это, суд постановил немедленно отправить актера за решетку.

Судья заявил, что Косби может быть опасен для общества. Актер был признан виновным в употреблении наркотиков и домогательствах в отношении тренера по легкой атлетике Университета Темпл Андреи Констанд в 2004 году.

Десятки женщин обвинили Косби в сексуальных домогательствах, однако инцидент с Констанд стал единственным, благодаря которому аткера удалось привлечь к уголовной ответственности, передает Associated Press

Ранее News.ru писал, что пенсильванский суд присяжных признал известного актёра и комика Билла Косби виновным в изнасиловании. 80-летнему Косби вынесено обвинительное решение по трём пунктам дела, и за каждый ему грозит по 10 лет заключения.