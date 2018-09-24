Столичный суд рассмотрит дело мужчины, поднявшего на руки росгвардейца

МОСКВА , 24 сен — РИА Новости . Мещанский суд Москвы в понедельник рассмотрит по существу дело молодого человека, «ради шутки» поднявшего на руки росгвардейца в столичном метрополитене.

Как сообщил РИА Новости адвокат Юрий Сергейчик, заседание назначено на 14.00.

В ходе предыдущего закрытого от слушателей заседания обвиняемый Ислям Малеков отметил, что не признает вину, посему не собирается прибегать к особому порядку судебного разбирательства. По словам обвиняемого, он поднял сотрудника правоохранительных органов , посчитав, что это был его знакомый. От более подробных комментариев журналистам он отказался.

Как сообщали СМИ, обвиняемый Ислям Малеков 6 мая на станции метро «Сухаревская» подошел к сотруднику Росгвардии, приподнял его и пронес несколько метров «ради шутки».

В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в применении в отношении полицейского насилия, не опасного для жизни и здоровья.

Следователи считают, что мужчина умышленно хотел воспрепятствовать работе сотрудника, который был в форме и является представителем власти, сообщила ранее РИА Новости старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.