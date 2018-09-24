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Столичный суд рассмотрит дело мужчины, поднявшего на руки росгвардейца
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Столичный суд рассмотрит дело мужчины, поднявшего на руки росгвардейца 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Мещанский суд Москвы в понедельник рассмотрит по существу дело молодого человека, «ради шутки» поднявшего на руки росгвардейца в столичном метрополитене.
Как сообщил РИА Новости адвокат Юрий Сергейчик, заседание назначено на 14.00.
В ходе предыдущего закрытого от слушателей заседания обвиняемый Ислям Малеков отметил, что не признает вину, посему не собирается прибегать к особому порядку судебного разбирательства. По словам обвиняемого, он поднял сотрудника правоохранительных органов, посчитав, что это был его знакомый. От более подробных комментариев журналистам он отказался.
Как сообщали СМИ, обвиняемый Ислям Малеков 6 мая на станции метро «Сухаревская» подошел к сотруднику Росгвардии, приподнял его и пронес несколько метров «ради шутки».
В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в применении в отношении полицейского насилия, не опасного для жизни и здоровья.
Следователи считают, что мужчина умышленно хотел воспрепятствовать работе сотрудника, который был в форме и является представителем власти, сообщила ранее РИА Новости старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.
Ранее ситуацию прокомментировал советник директора Росгвардии Александр Хинштейн. Он заявил, что относится к ситуации негативно, отмечая, что таким образом обвиняемый «продемонстрировал неуважение к представителю власти». Хинштейн заключил, что молодой человек должен ответить за свой поступок.
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