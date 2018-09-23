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Источник сообщил о стрельбе в Петербурге 

РИА Новости 16 часов назад
Фото: РИА Новости
Мужчину госпитализировали в Мариинскую больницу после стрельбы в субботу в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Мужчина был госпитализирован в Мариинскую больницу после стрельбы в субботу", — сказал собеседник агентства.
По его словам, раненого привезли в больницу его знакомые.
По данным городских СМИ, неизвестный в белом "Мерседесе" стрелял в 39-летнего петербуржца Сергея Югая, который входил в "тамбовское" сообщество под кличкой Кореец. По информации СМИ, он дважды был осужден за вымогательство и налеты, а освободился полгода назад.
Также местные СМИ сообщили, что номера иномарки стрелка уже установлены, ведется проверка.
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