Выходца из «тамбовской» ОПГ расстреляли в Петербурге

Неизвестный стрелял в выходца из «тамбовской» ОПГ

Санкт-Петербурге ранен Сергей Югай по прозвищу «Кореец», которого считают членом «тамбовской» ОПГ. Неизвестный несколько раз выстрелил в него на выходе из ресторана «Юность» в Приморском районе.

После покушения стрелявший собрал с асфальта гильзы и уехал на белом Mercedes, пишет «Фонтанка.» По информации издания, Сергей Югай в ночь с 22 на 23 сентября прооперирован в Мариинской больнице.

Сообщается, что 39-летний «Кореец» судим по статьям ст. 159 ч.3, ст. 166 ч.2, ст. 126 ч.2, ст. 325 ч.2, ст. 163 ч.3, ст. 162 ч.4 в 2005 году, по ст. 314 УК РФ в 2006 году.

Как писал News.ru, в июне сотрудники ФСБ задержали убийцу криминального авторитета Деда Хасана. Им оказался уроженец Азербайджана Талыбханды Гаджиба Тахир оглы.

Киллер проживал на северо-западе Москвы. Для связи он использовал сим-карты казахских операторов.

Следствие полагает, что заказчиком убийства выступает Ровшан Ленкоранский, который был вторым по влиянию вором после Деда Хасана. Позже Ленкоранского застрелили в Турции.