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Подрядчика «Роскосмоса» объявили в розыск
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СК объявил в международный розыск владельца подрядчика «Роскосмоса» 

Газета.Ru + ещё 21 1 час назад
Фото: ТАСС
Следственный комитет объявил в международный розыск Сергея Сластихина — владельца строительной компании ООО "Инженерные системы", являющейся подрядчиком объектов "Роскосмоса". Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление представителя СК на заседании Басманного суда.
По словам следователя, Сластихин в настоящее время скрывается в США. По словам источника издания, знакомого с ходом расследования, владелец компании фигурирует в нескольких уголовных делах о мошенничестве при строительстве объектов госкорпорации. Отмечается, что ущерб может составлять "сотни миллионов рублей".
Сейчас компания находится в состоянии банкротства. Отмечается, что "Роскосмос" прекратил сотрудничество с компаниями Сластихина около трех лет назад.
Ранее сообщалось, что суд арестовал 200 млн рублей, принадлежащих адвокату Игорю Третьякову, которого обвиняют в мошенничестве по делу НПО имени Лавочкина.
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