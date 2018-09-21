Подрядчика «Роскосмоса» объявили в розыск

СК объявил в международный розыск владельца подрядчика «Роскосмоса»

Следственный комитет объявил в международный розыск Сергея Сластихина — владельца строительной компании ООО "Инженерные системы", являющейся подрядчиком объектов "Роскосмоса" . Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление представителя СК на заседании Басманного суда.

По словам следователя, Сластихин в настоящее время скрывается в США. По словам источника издания, знакомого с ходом расследования, владелец компании фигурирует в нескольких уголовных делах о мошенничестве при строительстве объектов госкорпорации. Отмечается, что ущерб может составлять "сотни миллионов рублей".

Сейчас компания находится в состоянии банкротства. Отмечается, что "Роскосмос" прекратил сотрудничество с компаниями Сластихина около трех лет назад.