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Экс-директору компании-владельца ТЦ «Зимняя вишня» не удалось оспорить арест
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Экс-директору компании-владельца ТЦ «Зимняя вишня» не удалось оспорить арест 

ТАСС 2 часа назад
КЕМЕРОВО, 20 сентября. /ТАСС/. Кемеровский областной суд оставил под арестом еще на три месяца Юлию Богданову — бывшего генерального директору Кемеровского кондитерского комбината (ККК, основной собственник ТЦ «Зимняя вишня»), обвиняемой по уголовному делу о пожаре в ТЦ, из-за которого 25 марта погибли 60 человек, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Суд постановил: постановление Центрального районного суда Кемерова от 22 августа 2018 года в отношении Богдановой оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — сказал судья Дмитрий Ежов.
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