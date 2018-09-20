Экс-директору компании-владельца ТЦ «Зимняя вишня» не удалось оспорить арест 

КЕМЕРОВО, 20 сентября. /ТАСС/. Кемеровский областной суд оставил под арестом еще на три месяца Юлию Богданову — бывшего генерального директору Кемеровского кондитерского комбината (ККК, основной собственник ТЦ «Зимняя вишня»), обвиняемой по уголовному делу о пожаре в ТЦ, из-за которого 25 марта погибли 60 человек, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Суд постановил: постановление Центрального районного суда Кемерова от 22 августа 2018 года в отношении Богдановой оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — сказал судья Дмитрий Ежов.