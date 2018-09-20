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Бывшего гендиректора компании‐владельца «Зимней вишни» оставили под арестом
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Бывшего гендиректора компании‐владельца «Зимней вишни» оставили под арестом 

360tv.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Экс-гендиректора компании-владельца сгоревшего при пожаре торгового центра «Зимняя вишня» Юлию Богданову оставили под стражей. Решение принял Кемеровский областной суд в четверг, 20 сентября, сообщило РИА «Новости».
После рассмотрения апелляционной жалобы от Богдановой и ее адвоката на продление ареста обращение оставили без удовлетворение. Таким образом решение суда первой инстанции — Центрального районного суда Кемерова — не изменилось.
Юлия Богданова пробудет под арестом до 24 ноября. Она занимала должность генерального директора «Кемеровского кондитерского комбината». Предприятию принадлежала основная часть здания «Зимней вишни».
В четверг суд должен рассмотреть аналогичную апелляцию на продление ареста, поданную управляющей ТЦ Надеждой Судденок.
Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» вспыхнул 25 марта 2018 года. Жертвам стали 60 человек, в том числе 37 детей. В ходе расследования задержаны и арестованы 12 человек. Им предъявлены обвинения в причинении смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности, оказании услуг, не отвечающих требованиях безопасности, халатности и растрате. Предварительное расследование должно быть завершено до 25 декабря.
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