Бывшего гендиректора компании‐владельца «Зимней вишни» оставили под арестом

После рассмотрения апелляционной жалобы от Богдановой и ее адвоката на продление ареста обращение оставили без удовлетворение. Таким образом решение суда первой инстанции — Центрального районного суда Кемерова — не изменилось.

Юлия Богданова пробудет под арестом до 24 ноября. Она занимала должность генерального директора «Кемеровского кондитерского комбината». Предприятию принадлежала основная часть здания «Зимней вишни».

В четверг суд должен рассмотреть аналогичную апелляцию на продление ареста, поданную управляющей ТЦ Надеждой Судденок

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» вспыхнул 25 марта 2018 года. Жертвам стали 60 человек, в том числе 37 детей. В ходе расследования задержаны и арестованы 12 человек. Им предъявлены обвинения в причинении смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности, оказании услуг, не отвечающих требованиях безопасности, халатности и растрате. Предварительное расследование должно быть завершено до 25 декабря.