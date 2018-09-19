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Подозреваемым в убийстве фигуриста Тена продлили срок содержания под стражей
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Подозреваемым в убийстве фигуриста Тена продлили срок содержания под стражей 

Чемпионат.com + ещё 4 1 час назад
Фото: News.ru
Троим фигурантам расследования убийства знаменитого казахского фигуриста Дениса Тена продлили арест до 23 октября. В убийстве подозреваются Кудайбергенов Арман Бурибаевич и Нуралы Киясов. Они были задержаны в течение суток после предполагаемого совершения преступления. Спустя неделю была задержана Жанар Толыбаева, которую подозревают в недонесении «о достоверно известном готовящемся или совершенном особо тяжком преступлении».
«Специализированным межрайонным следственным судом были вынесены постановления 11 и 12 сентября — продление ареста до 23 октября, таким образом, до 3-х месяцев», — цитирует пресс-секретаря Алматинского городского суда Дияса Махамбетова Zonakz.net.
Денис Тен скончался в результате ножевых ранений, полученных в центре Алма-Аты 19 июля. Тен — серебряный медалист чемпионата мира по фигурному катанию 2013 года, бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года.
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