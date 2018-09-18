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Выпрыгивали на ходу: пассажиры автобуса пытались спастись от вооруженных грабителей 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Daily Mail
Благодаря храброму поступку водителя в результате нападения никто серьезно не пострадал.
В Бразилии пассажирам автобуса пришлось выпрыгивать из движущегося автобуса для того, чтобы спастись от вооруженных ножами грабителей.
Видео инцидента, снятое камерами наблюдения, опубликовало издание Daily Mail.
В полиции заявили, что жизни пассажиров были спасены лишь благодаря героическому поступку водителя: приближаясь к остановке, он сбавил скорость и открыл задние двери автобуса, тем самым сильно рискуя собственной жизнью.
В результате инцидента никто значительно не пострадал.
Несколько пассажиров заявили, что оставили в автобусе свои личные вещи, среди них и важные документы, банковские карты и деньги.
В полиции рассказали, что это уже 81-й случай нападения на автобусы с начала 2018 года. Однако, несмотря на то, что у правоохранителей есть некоторые подозрения о личностях, которые предположительно входят в банду, ни один из подозреваемых не был задержан.
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