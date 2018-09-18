Выпрыгивали на ходу: пассажиры автобуса пытались спастись от вооруженных грабителей

Благодаря храброму поступку водителя в результате нападения никто серьезно не пострадал.

Бразилии пассажирам автобуса пришлось выпрыгивать из движущегося автобуса для того, чтобы спастись от вооруженных ножами грабителей.

Видео инцидента, снятое камерами наблюдения, опубликовало издание Daily Mail.

В полиции заявили, что жизни пассажиров были спасены лишь благодаря героическому поступку водителя: приближаясь к остановке, он сбавил скорость и открыл задние двери автобуса, тем самым сильно рискуя собственной жизнью.

В результате инцидента никто значительно не пострадал.

Несколько пассажиров заявили, что оставили в автобусе свои личные вещи, среди них и важные документы, банковские карты и деньги.

В полиции рассказали, что это уже 81-й случай нападения на автобусы с начала 2018 года. Однако, несмотря на то, что у правоохранителей есть некоторые подозрения о личностях, которые предположительно входят в банду, ни один из подозреваемых не был задержан.