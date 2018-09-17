Бадри Шенгелия убит в Ленобласти

Криминального авторитета застрелили в Ленобласти

Известного в криминальных кругах авторитета Бадри Шенгелию застрелили во Всеволожском районе Ленинградской области. Именно он давал показания по делу экс-главы службы безопасности СК РФ полковника Михаила Максименко, которого обвиняют во взяточничестве.

Инцидент произошёл на 21 километре Новоприозерского шоссе. Выстрелом у Бадри Шенгелии снесло полголовы. Съехавший в кювет Mercedes заметили проезжавшие мимо водители. Подойдя ближе, они насчитали как минимум шесть следов от пуль на корпусе машины. Также, по словам очевидцев, мужчине за рулём выстрелом снесло полголовы, сообщает портал 47news.

Максименко инкриминировали два эпизода получения взяток. Предполагается, что в одном случае он взял 500 тысяч долларов от предпринимателя Олега Шейхаметова, а во втором — 50 тысяч долларов от бизнесмена Бадри Шенгелии. 20 апреля Мосгорсуд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима за взятки, оштрафовав на 165 миллионов рублей и лишив звания, писал News.ru.