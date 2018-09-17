За смерть двух детей в яме ответили коммунальщики

Бывших директора муниципального предприятия «Коммунальное хозяйство» Андрея Терентьева и мастера Дениса Титенко из поселка Колывань ( Новосибирская область ) осудили за гибель двух детей в незасыпанной яме с водой, сообщает пресс-служба Колыванского районного суда.

Терентьева признали виновным в халатности при исполнении должностных обязанностей и приговорили к трем годам и двум месяцам колонии-поселения. Титенко получил три года колонии-поселения за нарушение правил безопасности при ведении работ, что повлекло смерть двух лиц. Оба признали свою вину.

В ноябре 2017 года коммунальные службы ремонтировали водопровод в Колывани и вырыли яму глубиной не менее трех метров. 2 февраля двое братьев шести и одиннадцати лет упали в не огороженную сотрудниками ЖКХ яму, полную воды. Дети утонули, не сумев выбраться из нее.