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На парковке аэропорта Кольцово обнаружили труп мужчины
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Звезда «Убойной силы» впал в кому
Звезда «Убойной силы» впал в кому

На парковке аэропорта Кольцово обнаружили труп мужчины 

АиФ Урал + ещё 3 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Сегодня утром на парковке аэропорта Кольцово был найден труп. Информацию о происшествии сообщили в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Инцидент Екатеринбург». Как сообщили «АиФ-Урал» в следственном управлении СКР по Свердловской области, мужчина скончался около 4 часов утра.
В аэропорт мужчину привезла таксистка, она же и позвала на помощь, увидев, что мужчина упал, после того, как покинул такси. Несмотря на то, что медики оказали первую медицинскую помощь, спасти жизнь мужчины не удалось. По заявлениям специалистов смерть была не насильственной.
Расследованием случая займется отдел полиции №6.
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