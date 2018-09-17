Малолетний ребенок погиб при пожаре в Магаданской области

По версии следствия, малыш сам устроил чрезвычайную ситуацию. Об этом сообщил сайт MagadanMedia.ru.

Пожар случился в поселке Ола на улице Октябрьская в пятиэтажном доме. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия и потушили огонь за девять минут. Правда, малыша не удалось спасти.

Следственная группа была направлена на место гибели ребенка. Эксперты выяснили, что мальчик был в квартире с бабушкой. Он нашел зажигалку и, играясь с ней, поджег кладовую, где находился. Возбуждено уголовное дело по статье «Смерть по неосторожности». Расследование дела продолжается.