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Малолетний ребенок погиб при пожаре в Магаданской области
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Малолетний ребенок погиб при пожаре в Магаданской области 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
По версии следствия, малыш сам устроил чрезвычайную ситуацию. Об этом сообщил сайт MagadanMedia.ru.
Пожар случился в поселке Ола на улице Октябрьская в пятиэтажном доме. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия и потушили огонь за девять минут. Правда, малыша не удалось спасти.
Следственная группа была направлена на место гибели ребенка. Эксперты выяснили, что мальчик был в квартире с бабушкой. Он нашел зажигалку и, играясь с ней, поджег кладовую, где находился. Возбуждено уголовное дело по статье «Смерть по неосторожности». Расследование дела продолжается.
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